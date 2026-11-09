Жидкостная система охлаждения для ноутбука с RTX 5060. Coloful выпустила Star Wind S1 для мобильного ПК Hidden Star P16 Pro Star Wind Edition 2026

Компания Colorful выпустила док-станцию для ноутбука Hidden Star P16 Pro Star Wind Edition 2026, которая включает в себя жидкостную систему охлаждения.

Док-станция Star Wind S1 реализована в виде подставки под ноутбук, а подключение жидкостного контура происходит посредством небольшого блока сзади. Само собой, сам ноутбук изначально спроектирован для такого решения.

Интересно, что оговариваемый мобильный ПК даже близко не является топовой моделью. Похоже, это вообще первый подобный ноутбук в классе. Внутри установлена всего лишь GeForce RTX 5060 Laptop, которая даже в настольном варианте потребляет не так много, не говоря уже о ноутбуках. Но жидкостная СО позволяет повысить общий лимит мощности CPU и GPU с базовых 150 Вт до 210 Вт. В теории это должно обеспечить неплохой прирост производительности.

Что касается остальных параметров, сердцем служит Core Ultra 7 251HX, 16-дюймовый экран имеет разрешение 1600р и поддерживает частоту 300 Гц. Есть 16 ГБ ОЗУ и SSD объёмом 1 ТБ. Сам ноутбук весит 2,05 кг, а док-станция добавляет ещё 1,1 кг, хотя, конечно, в таком формате это уже не особо мобильный ПК.

Док-станция стоит 150 долларов, а полный комплект обойдётся в Китае в 1825 долларов.