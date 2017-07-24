Объект исследования: Серийно выпускаемый ускоритель трехмерной графики (видеокарта) Asus ROG Strix RX 560 OC 4 ГБ 128-битной GDDR5

Сведения о производителе: Компания Asustek Computer (торговая марка Asus) основана в 1989 году в Китайской Республике (Тайвань). Штаб-квартира в Тайбэе/Тайвань. На рынке в России с 1992 года. Старейший производитель видеокарт и материнских плат. Сейчас выпускает очень широкую гамму продуктов по многим разделам IT-индустрии (включая мобильный сегмент). Производство в Китае и на Тайване. Общая численность работников около 2000 человек.

Устройство(а)

Asus ROG Strix RX 560 OC 4 ГБ 128-битной GDDR5 (ROG-STRIX-RX560-O4G-GAMING, P/N 90YV0AH0-M0NM00) Параметр Значение Номинальное значение (референс) GPU Radeon RX 560 (Polaris 21) Интерфейс PCI Express x16 Частота работы GPU (ROPs), МГц OC Mode: 1246—1346

Gaming Mode: 1226—1326 1175—1275 Частота работы памяти (физическая (эффективная)), МГц 1750 (7000) 1750 (7000) Ширина шины обмена с памятью, бит 128 Число вычислительных блоков в GPU 16 Число операций (ALU) в блоке 64 Суммарное количество блоков ALU 1024 Число блоков текстурирования (BLF/TLF/ANIS) 64 Число блоков растеризации (ROP) 16 Размеры, мм 192×110×36 220×100×35 Количество слотов в системном блоке, занимаемые видеокартой 2 2 Цвет текстолита черный черный Энергопотребление Пиковое в 3D, Вт 91 90 В режиме 2D, Вт 22 22 В режиме «сна», Вт 3 3 Уровень шума В режиме 2D, дБА 18,0 18,0 В режиме 2D (просмотр видео), дБА 18,0 18,0 В режиме максимального 3D, дБА 33,7 25,5 Выходные гнезда 1×DVI (Dual-Link/HDMI), 1×HDMI 2.0b, 1×DisplayPort 1.3/1.4 1×DVI (Dual-Link/HDMI), 1×HDMI 2.0b, 1×DisplayPort 1.3/1.4 Поддержка многопроцессорной работы Нет Максимальное количество приемников/мониторов для одновременного вывода изображения 3 3 Дополнительное питание: количество 8-контактных разъемов Нет Нет Дополнительное питание: количество 6-контактных разъемов 1 1 Максимальное разрешение 2D Display Port 4096×2160 HDMI 4096×2160 Dual-Link DVI 2560×1600 Single-Link DVI 1920×1200 Максимальное разрешение 3D Display Port 4096×2160 HDMI 4096×2160 Dual-Link DVI 2560×1600 Single-Link DVI 1920×1200

Комплектация локальной памятью



Микросхемы памяти Карта имеет 4 ГБ памяти GDDR5 SDRAM, размещенной в 8 микросхемах по 4 Гбит на лицевой стороне PCB.Микросхемы памяти Micron (GDDR5) рассчитаны на номинальную частоту работы в 1750 (7000) МГц.

Сравнение с эталонным дизайном (reference) Вид спереди Asus ROG Strix RX 560 OC 4 ГБ 128-битной GDDR5 AMD Radeon RX 560 Вид сзади Asus ROG Strix RX 560 OC 4 ГБ 128-битной GDDR5 AMD Radeon RX 560

Печатная плата полностью спроектирована инженерами Asus.

На торце в хвостовой части карты имеется 4-контактный разъем питания для корпусного вентилятора, переключив который с материнской платы либо установив дополнительно, можно заставить его работать, увеличивая или уменьшая обороты в соответствии с нагревом GPU.

Схема питания имеет 5 фаз (4+1) и управляется цифровым контроллером Digi+ ASP1211. Традиционно для Asus система питания исполнена по технологии Super Alloy Power II, с использованием современных твердотельных конденсаторов. Мониторингом состояния управляет контроллер IT8705F/AF производства компании ITE (Integrated Technology Express).

В режиме разгона (OC Mode, по умолчанию) частоты у данного ускорителя повышены на 5,5% относительно стандартных параметров референс-карты, что может обеспечить прирост производительности примерно в 5% в зависимости от разрешения и режима работы.











Регулирование частот и напряжений можно выполнять с помощью фирменной утилиты Asus GPU Tweak II, которая поставляется с картой на диске, а также ее можно скачать с сайта производителя. Последняя версия утилиты позволяет автоматически настроить работу ускорителя на максимально возможные частоты (если владелец, например, не желает самостоятельно искать достижимый максимум).

Система охлаждения Перед нами кулер DirectCu II. Главной его частью является массивный пластинчатый никелированный радиатор. Две тепловые трубки, впрессованные в медное основание, обеспечивают равномерное распределение тепла по ребрам радиатора. С помощью дополнительного маленького радиатора охлаждаются силовые транзисторы.



Поверх радиатора установлен кожух с двумя вентиляторами, работающими на одинаковой частоте вращения. Asus декларирует особый материал лопастей вентиляторов, который обеспечивает долговременную работу крыльчаток при неизменной силе прогона воздуха. Напомню, что изюминкой системы охлаждения карт серии Strix является остановка вентиляторов в случае простоя при малом нагреве GPU. Поэтому не стоит пугаться, если при запуске ПК вентиляторы на ускорителе не вращаются.



Микросхемы памяти не охлаждаются.



СО оснащена подсветкой Aura, цветом которой можно управлять с помощью вышеуказанной утилиты GPU Tweak II.



После 6-часового прогона под нагрузкой максимальная температура ядра не превысила 69 градусов, что является хорошим результатом для видеокарты такого уровня.

Мониторинг температурного режима с помощью MSI Afterburner (автор А. Николайчук AKA Unwinder)

Методика измерения шума

Помещение шумоизолировано и заглушено, снижены реверберации.

Системный блок, в котором исследовался шум видеокарт, не имеет вентиляторов, не является источником механического шума.

Фоновый уровень 18 дБА — это уровень шума в комнате и уровень шумов собственно шумомера.

Измерения проводились на расстоянии 50 см от видеокарты на уровне системы охлаждения.

Режимы измерения: Режим простоя в 2D: загружен интернет-браузер с сайтом iXBT.com, окно Microsoft Word, ряд интернет-коммуникаторов. Режим 2D с просмотром фильмов: используется SmoothVideo Project (SVP) — аппаратное декодирование со вставкой промежуточных кадров. Режим 3D с максимальной нагрузкой на ускоритель: используется тест FurMark.

Оценка градаций уровня шума выполняется по методике, описанной здесь: 28 дБА и менее: шум плохо различим уже на расстоянии одного метра от источника, даже при очень низком уровне фонового шума. Оценка: шум минимальный. от 29 до 34 дБА: шум различим уже с двух метров от источника, но не особо обращает на себя внимания. С таким уровнем шума вполне можно мириться даже при долговременной работе. Оценка: шум низкий. от 35 до 39 дБА: шум уверенно различается и заметно обращает на себя внимание, особенно в помещении с низким уровнем шума. Работать с таким уровнем шума можно, но спать будет затруднительно. Оценка: шум средний. 40 дБА и более: такой постоянный уровень шума уже начинает раздражать, от него быстро устаешь, появляется желание выйти из комнаты или выключить прибор. Оценка: шум высокий.



В режиме простоя в 2D температура составляла 43 °C, вентиляторы не работали. Шум был равен фоновому — 18,0 дБА.

При просмотре фильма с аппаратным декодированием температура поднималась до 49 °C, вентиляторы по-прежнему не работали. Шум был равен фоновому — 18,0 дБА.

В режиме максимальной нагрузки в 3D температура достигала 69 °C. Вентиляторы при этом раскручивались до 2392 оборотов в минуту, шум вырастал до 33,7 дБА. Можно отнести данную СО к не очень шумным.

Термоснимок



Наибольший нагрев — на оборотной стороне PCB в зоне микросхем памяти. Наибольший нагрев — на оборотной стороне PCB в зоне микросхем памяти.

Комплектация Базовый комплект поставки должен включать в себя руководство пользователя, диск с драйверами и утилитами. Мы видим базовый комплект плюс бонус в виде фирменных стяжек.

Упаковка

Установка и драйверы

Конфигурация тестового стенда Компьютер на базе процессора AMD Ryzen 7 1800X (Socket AM4): процессор AMD Ryzen 7 1800X (o/c 4 ГГц); СО Antec KUHLER H2O 920; системная плата Asus ROG CROSSHAIR VI HERO на чипсете AMD X370; оперативная память 16 ГБ DDR4 2 x AMD Radeon R9 8GB UDIMM 3200 МГц (16-18-18-39); жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ SATA2; блок питания Seasonic PRIME 1000 W Titanium (1000 Вт);

операционная система Windows 10 Pro 64-битная; DirectX 12;

монитор Samsung U28D590D (28″);

драйверы AMD версии Crimson ReLive Edition 17.6.2;

драйверы Nvidia версии 382.53;

VSync отключен.

Список инструментов тестирования Методику тестирования и все настройки можно посмотреть здесь. Fallout 4 (Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11)





(Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11) Rise Of The Tomb Raider (Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12)





(Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12) Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11) The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED, DirectX 11)





(CD Projekt RED, DirectX 11) BattleField 1 (EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12)





(EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12) Tom Clancy’s The Division (Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11) Deus Ex: Mankind Divided (Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12)





(Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12) Far Cry Primal (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11) Hitman (2016) (IO Interactive/Square Enix, DirectX 12)





(IO Interactive/Square Enix, DirectX 12) Ashes Of The Singularity (Oxide Games,Stardock Entertainment/Stardock Entertainment, DirectX 12)





Выводы

Рейтинг iXBT.com Пояснение Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности Рейтинг ускорителей iXBT.com демонстрирует нам функциональность видеокарт друг относительно друга и нормирован по самому слабому ускорителю — GeForce GT 730 (то есть сочетание скорости и функций GT 730 приняты за 100%). Рейтинги ведутся по 30 ежемесячно исследуемым нами в рамках i3D-Speed акселераторам (методику рейтингования можно посмотреть здесь). Выбирается группа карт для анализа, куда входят RX 560 и его конкуренты. Для расчета рейтингов полезности использованы цены из розничной продажи на период, указанный справа. 20 июля 2017 г. № Название ускорителя Рейтинг iXBT.com Рейтинг полез. Цена 17 GTX 1050 Ti 4 ГБ, 1290—1690/7000 1600 1231 13 000 18 Asus ROG Strix RX 560 OC (4 ГБ), 1246—1346/7000 1540 1467 10 500 19 RX 560 4 ГБ, 1175—1275/7000 1460 1460 10 000 20 GTX 960 2 ГБ, 1126—1342/7000 1300 1000 13 000 21 RX 460 4 ГБ, 1096—1200/7000 1250 1389 9000 22 GTX 1050 2 ГБ, 1354—1704/7000 1220 1356 9000 23 GTX 950 2 ГБ, 1024—1277/6600 1020 1074 9500

Комментарий к Рейтингам iXBT.com

У RX 560 нет четко выраженного конкурента, продукт находится где-то между GTX 1050 и GTX 1050 Ti по производительности. Однако что касается текущих цен...

Рейтинг полезности Пояснение Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности Рейтинг полезности тех же карт получается, если показатели предыдущего рейтинга разделить на цены соответствующих ускорителей 20 июля 2017 г. № Название ускорителя Рейтинг полез. Рейтинг iXBT.com Цена 01 Asus ROG Strix RX 560 OC (4 ГБ), 1246—1346/7000 1467 1540 10 500 02 RX 560 4 ГБ, 1175—1275/7000 1460 1460 10 000 03 RX 460 4 ГБ, 1096—1200/7000 1389 1250 9000 04 GTX 1050 2 ГБ, 1354—1704/7000 1356 1220 9000 05 GTX 1050 Ti 4 ГБ, 1290—1690/7000 1231 1600 13 000 07 GTX 950 2 ГБ, 1024—1277/6600 1074 1020 9500 12 GTX 960 2 ГБ, 1126—1342/7000 1000 1300 13 000

Комментарий к Рейтингам полезности

Как мы уже отмечали, из-за массового помешательства на майнинге продукты серий Radeon RX 480/470/580/570 и даже RX 560, а также GeForce GTX 1060/1070, не говоря уже о топовых моделях, были в последнее время массово скуплены, образовался жесткий дефицит, поэтому цены резко взлетели. При этом они могут сильно колебаться каждый день. Я считаю, что в таких условиях анализировать рейтинг полезности не имеет смысла.

Asus ROG Strix RX 560 OC (4 ГБ) — хороший вариант среднебюджетного ускорителя Radeon RX 560, демонстрирующий производительность в среднем на 5,4% выше, чем референс-карта, и имеющий неплохую систему охлаждения, хотя и не самую тихую. Из-за сложившегося на момент написания материала дефицита видеокарт цены всех ускорителей сильно завышены и резко колеблются, поэтому обсуждать ценовую привлекательность этой и других видеокарт невозможно. Кстати, дефицит говорит о том, что даже такие ускорители среднего уровня хорошо расходятся для майнинга.

Окончательное решение традиционно остается за нашими читателями (смотрите на актуальные цены ниже!).



В номинации «Оригинальный дизайн» (за июль 2017 года)



награду получила карта: Asus ROG Strix RX 560 OC 4 ГБ 128-битной GDDR5

Средняя текущая цена (количество предложений) в московской рознице: Рассматриваемые карты Конкуренты RX 560 4 ГБ — 8000 руб. (на 03.08.17) GTX 960 2 ГБ — 14200 руб. (на 03.08.17) RX 560 4 ГБ — 8000 руб. (на 03.08.17) GTX 1050 2 ГБ — 8500 руб. (на 03.08.17) RX 560 4 ГБ — 8000 руб. (на 03.08.17) RX 460 4 ГБ — 6900 руб. (на 03.08.17) RX 560 4 ГБ — 8000 руб. (на 03.08.17) GTX 1050 Ti 4 ГБ — 11800 руб. (на 03.08.17) Asus ROG Strix RX 560 OC (4 ГБ) — T-1724905304 RX 560 4 ГБ — 8000 руб. (на 03.08.17)

Asus Russia

и лично Евгения Бычкова

за предоставленную на тестирование видеокарту

Благодарим компаниюи личноза предоставленную на тестирование видеокарту