Видеоускоритель Asus ROG Strix RX 560 OC (4 ГБ)
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Справочные материалы
Объект исследования: Серийно выпускаемый ускоритель трехмерной графики (видеокарта) Asus ROG Strix RX 560 OC 4 ГБ 128-битной GDDR5
Сведения о производителе: Компания Asustek Computer (торговая марка Asus) основана в 1989 году в Китайской Республике (Тайвань). Штаб-квартира в Тайбэе/Тайвань. На рынке в России с 1992 года. Старейший производитель видеокарт и материнских плат. Сейчас выпускает очень широкую гамму продуктов по многим разделам IT-индустрии (включая мобильный сегмент). Производство в Китае и на Тайване. Общая численность работников около 2000 человек.
Устройство(а)
|Asus ROG Strix RX 560 OC 4 ГБ 128-битной GDDR5 (ROG-STRIX-RX560-O4G-GAMING, P/N 90YV0AH0-M0NM00)
|Параметр
|Значение
|Номинальное значение (референс)
|GPU
|Radeon RX 560 (Polaris 21)
|Интерфейс
|PCI Express x16
|Частота работы GPU (ROPs), МГц
|OC Mode: 1246—1346
Gaming Mode: 1226—1326
|1175—1275
|Частота работы памяти (физическая (эффективная)), МГц
|1750 (7000)
|1750 (7000)
|Ширина шины обмена с памятью, бит
|128
|Число вычислительных блоков в GPU
|16
|Число операций (ALU) в блоке
|64
|Суммарное количество блоков ALU
|1024
|Число блоков текстурирования (BLF/TLF/ANIS)
|64
|Число блоков растеризации (ROP)
|16
|Размеры, мм
|192×110×36
|220×100×35
|Количество слотов в системном блоке, занимаемые видеокартой
|2
|2
|Цвет текстолита
|черный
|черный
|Энергопотребление
|Пиковое в 3D, Вт
|91
|90
|В режиме 2D, Вт
|22
|22
|В режиме «сна», Вт
|3
|3
|Уровень шума
|В режиме 2D, дБА
|18,0
|18,0
|В режиме 2D (просмотр видео), дБА
|18,0
|18,0
|В режиме максимального 3D, дБА
|33,7
|25,5
|Выходные гнезда
|1×DVI (Dual-Link/HDMI), 1×HDMI 2.0b, 1×DisplayPort 1.3/1.4
|1×DVI (Dual-Link/HDMI), 1×HDMI 2.0b, 1×DisplayPort 1.3/1.4
|Поддержка многопроцессорной работы
|Нет
|Максимальное количество приемников/мониторов для одновременного вывода изображения
|3
|3
|Дополнительное питание: количество 8-контактных разъемов
|Нет
|Нет
|Дополнительное питание: количество 6-контактных разъемов
|1
|1
|Максимальное разрешение 2D
|Display Port
|4096×2160
|HDMI
|4096×2160
|Dual-Link DVI
|2560×1600
|Single-Link DVI
|1920×1200
|Максимальное разрешение 3D
|Display Port
|4096×2160
|HDMI
|4096×2160
|Dual-Link DVI
|2560×1600
|Single-Link DVI
|1920×1200
|Комплектация локальной памятью
|
Карта имеет 4 ГБ памяти GDDR5 SDRAM, размещенной в 8 микросхемах по 4 Гбит на лицевой стороне PCB.
Микросхемы памяти Micron (GDDR5) рассчитаны на номинальную частоту работы в 1750 (7000) МГц.
|Сравнение с эталонным дизайном (reference)
|Вид спереди
|Asus ROG Strix RX 560 OC 4 ГБ 128-битной GDDR5
|AMD Radeon RX 560
|Вид сзади
|Asus ROG Strix RX 560 OC 4 ГБ 128-битной GDDR5
|AMD Radeon RX 560
Печатная плата полностью спроектирована инженерами Asus.
На торце в хвостовой части карты имеется 4-контактный разъем питания для корпусного вентилятора, переключив который с материнской платы либо установив дополнительно, можно заставить его работать, увеличивая или уменьшая обороты в соответствии с нагревом GPU.
Схема питания имеет 5 фаз (4+1) и управляется цифровым контроллером Digi+ ASP1211. Традиционно для Asus система питания исполнена по технологии Super Alloy Power II, с использованием современных твердотельных конденсаторов. Мониторингом состояния управляет контроллер IT8705F/AF производства компании ITE (Integrated Technology Express).
В режиме разгона (OC Mode, по умолчанию) частоты у данного ускорителя повышены на 5,5% относительно стандартных параметров референс-карты, что может обеспечить прирост производительности примерно в 5% в зависимости от разрешения и режима работы.
|Мониторинг температурного режима с помощью MSI Afterburner (автор А. Николайчук AKA Unwinder)
Методика измерения шума
- Помещение шумоизолировано и заглушено, снижены реверберации.
- Системный блок, в котором исследовался шум видеокарт, не имеет вентиляторов, не является источником механического шума.
- Фоновый уровень 18 дБА — это уровень шума в комнате и уровень шумов собственно шумомера.
- Измерения проводились на расстоянии 50 см от видеокарты на уровне системы охлаждения.
- Режимы измерения:
- Режим простоя в 2D: загружен интернет-браузер с сайтом iXBT.com, окно Microsoft Word, ряд интернет-коммуникаторов.
- Режим 2D с просмотром фильмов: используется SmoothVideo Project (SVP) — аппаратное декодирование со вставкой промежуточных кадров.
- Режим 3D с максимальной нагрузкой на ускоритель: используется тест FurMark.
- Оценка градаций уровня шума выполняется по методике, описанной здесь:
- 28 дБА и менее: шум плохо различим уже на расстоянии одного метра от источника, даже при очень низком уровне фонового шума. Оценка: шум минимальный.
- от 29 до 34 дБА: шум различим уже с двух метров от источника, но не особо обращает на себя внимания. С таким уровнем шума вполне можно мириться даже при долговременной работе. Оценка: шум низкий.
- от 35 до 39 дБА: шум уверенно различается и заметно обращает на себя внимание, особенно в помещении с низким уровнем шума. Работать с таким уровнем шума можно, но спать будет затруднительно. Оценка: шум средний.
- 40 дБА и более: такой постоянный уровень шума уже начинает раздражать, от него быстро устаешь, появляется желание выйти из комнаты или выключить прибор. Оценка: шум высокий.
В режиме простоя в 2D температура составляла 43 °C, вентиляторы не работали. Шум был равен фоновому — 18,0 дБА.
При просмотре фильма с аппаратным декодированием температура поднималась до 49 °C, вентиляторы по-прежнему не работали. Шум был равен фоновому — 18,0 дБА.
В режиме максимальной нагрузки в 3D температура достигала 69 °C. Вентиляторы при этом раскручивались до 2392 оборотов в минуту, шум вырастал до 33,7 дБА. Можно отнести данную СО к не очень шумным.
Термоснимок
Наибольший нагрев — на оборотной стороне PCB в зоне микросхем памяти.
|Комплектация
|
Базовый комплект поставки должен включать в себя руководство пользователя, диск с драйверами и утилитами. Мы видим базовый комплект плюс бонус в виде фирменных стяжек.
|Упаковка
Установка и драйверы
Конфигурация тестового стенда
- Компьютер на базе процессора AMD Ryzen 7 1800X (Socket AM4):
- процессор AMD Ryzen 7 1800X (o/c 4 ГГц);
- СО Antec KUHLER H2O 920;
- системная плата Asus ROG CROSSHAIR VI HERO на чипсете AMD X370;
- оперативная память 16 ГБ DDR4 2 x AMD Radeon R9 8GB UDIMM 3200 МГц (16-18-18-39);
- жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ SATA2;
- блок питания Seasonic PRIME 1000 W Titanium (1000 Вт);
- операционная система Windows 10 Pro 64-битная; DirectX 12;
- монитор Samsung U28D590D (28″);
- драйверы AMD версии Crimson ReLive Edition 17.6.2;
- драйверы Nvidia версии 382.53;
- VSync отключен.
Список инструментов тестирования
Методику тестирования и все настройки можно посмотреть здесь.
- Fallout 4 (Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11)
- Rise Of The Tomb Raider (Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12)
- Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)
- The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED, DirectX 11)
- BattleField 1 (EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12)
- Tom Clancy’s The Division (Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11)
- Deus Ex: Mankind Divided (Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12)
- Far Cry Primal (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)
- Hitman (2016) (IO Interactive/Square Enix, DirectX 12)
- Ashes Of The Singularity (Oxide Games,Stardock Entertainment/Stardock Entertainment, DirectX 12)
Результаты тестов: сравнение производительности
- Fallout 4
- Все разрешения на одной странице
- Rise Of The Tomb Raider
- Все разрешения на одной странице
- Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands
- Все разрешения на одной странице
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Все разрешения на одной странице
- BattleField 1
- Все разрешения на одной странице
- Tom Clancy’s The Division
- Все разрешения на одной странице
- Deus Ex: Mankind Divided
- Все разрешения на одной странице
- Far Cry Primal
- Все разрешения на одной странице
- Hitman (2016)
- Все разрешения на одной странице
- Ashes Of The Singularity
- Все разрешения на одной странице
Выводы
|Рейтинг iXBT.com
|Пояснение
|Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности
|Рейтинг ускорителей iXBT.com демонстрирует нам функциональность видеокарт друг относительно друга и нормирован по самому слабому ускорителю — GeForce GT 730 (то есть сочетание скорости и функций GT 730 приняты за 100%). Рейтинги ведутся по 30 ежемесячно исследуемым нами в рамках i3D-Speed акселераторам (методику рейтингования можно посмотреть здесь). Выбирается группа карт для анализа, куда входят RX 560 и его конкуренты. Для расчета рейтингов полезности использованы цены из розничной продажи на период, указанный справа.
|20 июля 2017 г.
|№
|Название ускорителя
|Рейтинг iXBT.com
|Рейтинг полез.
|Цена
|17
|GTX 1050 Ti 4 ГБ, 1290—1690/7000
|1600
|1231
|13 000
|18
|Asus ROG Strix RX 560 OC (4 ГБ), 1246—1346/7000
|1540
|1467
|10 500
|19
|RX 560 4 ГБ, 1175—1275/7000
|1460
|1460
|10 000
|20
|GTX 960 2 ГБ, 1126—1342/7000
|1300
|1000
|13 000
|21
|RX 460 4 ГБ, 1096—1200/7000
|1250
|1389
|9000
|22
|GTX 1050 2 ГБ, 1354—1704/7000
|1220
|1356
|9000
|23
|GTX 950 2 ГБ, 1024—1277/6600
|1020
|1074
|9500
Комментарий к Рейтингам iXBT.com
У RX 560 нет четко выраженного конкурента, продукт находится где-то между GTX 1050 и GTX 1050 Ti по производительности. Однако что касается текущих цен...
|Рейтинг полезности
|Пояснение
|Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности
|Рейтинг полезности тех же карт получается, если показатели предыдущего рейтинга разделить на цены соответствующих ускорителей
|20 июля 2017 г.
|№
|Название ускорителя
|Рейтинг полез.
|Рейтинг iXBT.com
|Цена
|01
|Asus ROG Strix RX 560 OC (4 ГБ), 1246—1346/7000
|1467
|1540
|10 500
|02
|RX 560 4 ГБ, 1175—1275/7000
|1460
|1460
|10 000
|03
|RX 460 4 ГБ, 1096—1200/7000
|1389
|1250
|9000
|04
|GTX 1050 2 ГБ, 1354—1704/7000
|1356
|1220
|9000
|05
|GTX 1050 Ti 4 ГБ, 1290—1690/7000
|1231
|1600
|13 000
|07
|GTX 950 2 ГБ, 1024—1277/6600
|1074
|1020
|9500
|12
|GTX 960 2 ГБ, 1126—1342/7000
|1000
|1300
|13 000
Комментарий к Рейтингам полезности
Как мы уже отмечали, из-за массового помешательства на майнинге продукты серий Radeon RX 480/470/580/570 и даже RX 560, а также GeForce GTX 1060/1070, не говоря уже о топовых моделях, были в последнее время массово скуплены, образовался жесткий дефицит, поэтому цены резко взлетели. При этом они могут сильно колебаться каждый день. Я считаю, что в таких условиях анализировать рейтинг полезности не имеет смысла.
Asus ROG Strix RX 560 OC (4 ГБ) — хороший вариант среднебюджетного ускорителя Radeon RX 560, демонстрирующий производительность в среднем на 5,4% выше, чем референс-карта, и имеющий неплохую систему охлаждения, хотя и не самую тихую. Из-за сложившегося на момент написания материала дефицита видеокарт цены всех ускорителей сильно завышены и резко колеблются, поэтому обсуждать ценовую привлекательность этой и других видеокарт невозможно. Кстати, дефицит говорит о том, что даже такие ускорители среднего уровня хорошо расходятся для майнинга.
Окончательное решение традиционно остается за нашими читателями (смотрите на актуальные цены ниже!).
награду получила карта:
- Asus ROG Strix RX 560 OC 4 ГБ 128-битной GDDR5
|Средняя текущая цена (количество предложений) в московской рознице:
|Рассматриваемые карты
|Конкуренты
|RX 560 4 ГБ — 8000 руб. (на 03.08.17)
|GTX 960 2 ГБ — 14200 руб. (на 03.08.17)
|RX 560 4 ГБ — 8000 руб. (на 03.08.17)
|GTX 1050 2 ГБ — 8500 руб. (на 03.08.17)
|RX 560 4 ГБ — 8000 руб. (на 03.08.17)
|RX 460 4 ГБ — 6900 руб. (на 03.08.17)
|RX 560 4 ГБ — 8000 руб. (на 03.08.17)
|GTX 1050 Ti 4 ГБ — 11800 руб. (на 03.08.17)
|Asus ROG Strix RX 560 OC (4 ГБ) — T-1724905304
|RX 560 4 ГБ — 8000 руб. (на 03.08.17)
и лично Евгения Бычкова
за предоставленную на тестирование видеокарту
|
Блок питания Seasonic Prime 1000 W Titanium для
тестового стенда предоставлен
компанией Seasonic
|
Модули памяти AMD Radeon R9 8GB UDIMM 3200 МГц для
тестового стенда предоставлены
компанией AMD
|
Системная плата Asus ROG Crosshair VI Hero для
тестового стенда предоставлена
компанией AMD
|
CPU Cooler Antec Kuhler H2O 920 для
тестового стенда предоставлен
компанией AMD
|
Монитор Dell UltraSharp U3011 для
тестовых стендов предоставлен
компанией Юлмарт
|
Корпус Corsair Obsidian 800D Full Tower для
тестового стенда предоставлен
компанией Corsair
|
Жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ для
тестового стенда предоставлен
компанией Seagate
|Дополнительно
|