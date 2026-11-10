Шпионский скандал в Nvidia разгорается: ФБР взялось за дело Хуанга

Президент США Дональд Трамп заявил, что ФБР проводит расследование в отношении связи генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга с китайской бизнесвумен, предположительно являющейся шпионкой Пекина.

Трамп заявил, что был «поражен» обвинениями в адрес Хуанга, одного из ближайшего союзников президента в Кремниевой долине. Трамп сказал, что разговаривал с Хуангом, и тот заявил, что понятия не имел о том, что эта женщина была шпионкой.

«ФБР расследует это дело, — сказал Трамп. — Думаю, с ним все будет в порядке».

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Акции Nvidia закрылись в понедельник с падением более чем на 4% после того, как совет директоров компании начал внутреннее расследование по вопросу о том, не стал ли Хуан объектом внимания иностранной разведывательной службы.

Расследование, объявленное в воскресенье, привлекло внимание к будущему 63-летнего Хуанга, учитывая статус Nvidia как самого дорогого в мире производителя микросхем и роль генерального директора как самого активного продавца в период бума искусственного интеллекта. Хуан заявил сотрудникам Nvidia, что он изменил своей жене, не сообщив подробностей их отношений.