После атак дронов российские компании начали активнее искать дата-центры в Казахстане

За последний месяц спрос на мощности зарубежных центров обработки данных заметно увеличился, о чем пишет «Коммерсантъ».

В частности, российские компании стали чаще интересоваться площадками в Казахстане, рассказал вице-президент по облачным сервисам ITGlobal.com Евгений Свидерский. По данным источников «Коммерсанта», некоторые организации уже приступили к переносу отдельных сервисов.

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Дополнительным фактором стали октябрьские атаки на российские ЦОДы, после которых потребность в резервной инфраструктуре существенно возросла. Впрочем, интерес к зарубежным площадкам начал формироваться еще раньше: с июля по октябрь число обращений по отдельным дата-центрам было примерно на 50% выше, чем в первом полугодии.

По оценкам участников рынка, свободные облачные ресурсы в России заняты почти на 90%, поэтому быстро найти дополнительные мощности внутри страны становится все сложнее. При этом компании пока не планируют массово переносить за рубеж основную инфраструктуру. Речь преимущественно идет о географическом резервировании и создании запасных площадок для аварийного восстановления отдельных сервисов.

Некоторые организации рассматривают размещение резервов одновременно в России, Белоруссии и Казахстане. Подписанный президентом указ №802 разрешает временное использование зарубежных вычислительных ресурсов, но для этого требуется согласование специальной правительственной подкомиссии с участием ФСБ.