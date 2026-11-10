До 10 кВт на стойку, 12 ТБ ОЗУ и 990 ТБ SSD. «Аквариус» получит миллиард рублей за перенос ИТ-инфраструктуры «Московского паркинга» ⁠ 1

Компания «Аквариус» заключила контракт с ГКУ Москвы «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП), рассчитанный до 2028 года, о чем пишет «Коммерсантъ».

Максимальная стоимость работ составит 1 млрд рублей. Производитель займется переносом оборудования и информационных систем заказчика на новые площадки, а также предоставит вычислительные ресурсы и обеспечит их дальнейшее обслуживание. АМПП отвечает за организацию и контроль платных и бесплатных парковок в Москве и ближайшем Подмосковье.

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Согласно документации госзакупки, инфраструктура может включать до 6,7 тыс. виртуальных процессорных ядер, почти 12 Тбайт оперативной памяти и 990 Тбайт SSD-накопителей. Также предусмотрены системы хранения данных, резервного копирования и информационной безопасности. Размещать оборудование планируется в четырех дата-центрах, соответствующих стандарту надежности Tier III. Мощность серверных стоек составит от 5,5 до 10 кВт.