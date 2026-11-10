Tesla Giga Texas станет крупнейшим заводом аккумуляторных ячеек в Северной Америке

Tesla намерена существенно расширить производство аккумуляторов на предприятии Giga Texas. Об этом сообщил директор компании по производственным операциям в сфере выпуска аккумуляторных ячеек. По его словам, завод в ближайшее время выйдет на первое место в Северной Америке по масштабам производства таких компонентов.

Сейчас предприятие выпускает аккумуляторные ячейки формата 4680, которые используются сразу в четырех моделях техники Tesla: Cybercab, новом поколении электрического грузовика Semi, Model Y и Cybertruck. Таким образом, Giga Texas обеспечивает батарейными компонентами сразу несколько направлений бизнеса компании — от легковых электромобилей до коммерческого транспорта и роботакси.

При этом потребности разных моделей в аккумуляторах заметно различаются. В частности, один электрический грузовик Tesla Semi Long Range использует примерно в десять раз больше ячеек 4680, чем Model Y.