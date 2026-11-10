Project Crystal Sun — Tesla строит новый гигантский завод в Техасе

Tesla приступила к возведению крупного предприятия по выпуску солнечных панелей в окрестностях Хьюстона, штат Техас. Инвестиции в проект оцениваются в $10 млрд. Завершить строительные работы рассчитывают в 2028 году, а коммерческое производство должно начаться в первом квартале 2029-го.

Фабрика будет работать по принципу вертикальной интеграции: на одной площадке разместят основные этапы изготовления солнечных элементов. В частности, комплекс получит линии по производству кремниевых пластин, нанесению покрытий, металлизации и печати. Также предусмотрены участки тестирования и контроля качества ячеек, автоматизированные системы перемещения материалов, чистые помещения и вспомогательные производственные зоны.

Проект включает строительство инженерных коммуникаций, систем хранения и подачи химических веществ, а также оборудования для обеспечения экологической и промышленной безопасности. По оценкам инициаторов, совокупный прямой и косвенный экономический эффект от реализации предприятия может обеспечить около $6,4 млрд налоговых поступлений в бюджеты штата и муниципалитетов. Кроме того, ожидается, что ВВП Техаса увеличится примерно на $107 млрд.