11 000 мА·ч и камеры на 200 Мп: флагманы Honor Magic 9 стали хитом в Китае — продано более 500 тыс. устройств

Линейка смартфонов Honor Magic 9 разошлась тиражом более 500 тысяч экземпляров, став лидером среди Android-флагманов в Китае. Об этом сообщил китайский инсайдер Digital Chat Station. В ближайшее время производитель намерен расширить цветовую гамму устройств: появится красная версия, которую, вероятно, представят вместе с новым комплектом для мобильной фотографии.

Популярность линейки ранее подтверждал и генеральный директор Honor Ли Цзянь. Во время стрима 30 октября он заявил, что по итогам 43-й недели серия Magic 9 удерживала первое место среди Android-флагманов четыре недели подряд.

Скриншот сообщения Digital Chat Station Источник изображения: ITHome

Линейка была представлена 28 сентября и включает три модели: Magic 9, Magic 9 Pro Max и Magic 9 Super Edition.

Honor Magic 9 Super Edition оснащён 6,81-дюймовым дисплеем, SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5, вентилятором и аккумулятором ёмкостью 11 000 мА·ч. Базовый Magic 9 получил компактный 6,37-дюймовый экран, две 200-мегапиксельные камеры и батарею на 8000 мА·ч. Самой дорогой моделью стал Magic 9 Pro Max — у него 6,8-дюймовый экран Black Diamond нового поколения, SoC Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, две 200-мегапиксельные камеры и батарея емкостью 8800 мА·ч.

Ранее Digital Chat Station первым точно сообщил характеристики Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также о том, что Realme GT 7 Pro получит яркий экран Samsung и что SoC Dimensity 9400 выйдет раньше Snapdragon 8 Elite.