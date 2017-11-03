Представлен смартфон HTC U11 Life

Вчера был представлен не только смартфон HTC U11+, но и HTC U11 Life, который будет доступен в двух версиях: с чистой ОС Android и с оболочкой Sense на базе Android 7.1 Nougat. Обновление до восьмой версии Android ожидается в течение месяца. Версия с Sense будет продаваться на территории Северной Америки, остальные регионы мира получат смартфоны с Android 8.0 Oreo из коробки.

Смартфон получил дисплей диагональю 5,2 дюйма разрешением 1920 х 1080 пикселей, степень защиты от попадания пыли и влаги IP67, однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 630, 3 или 4 ГБ ОЗУ и 32 или 64 ГБ флэш-памяти. Предусмотрен слот для карт памяти microSD.

Основная 16-мегапиксельная камера с диафрагмой F/2,0 позволяет записывать видео разрешением 4К. Фронтальная камера также характеризуется 16-мегапиксельным датчиком изображения и такой же диафрагмой, но поддерживает запись видео разрешением до 1080р.

Международная версия HTC U11 Life оснащена модемом Cat.11 LTE, который позволяет загружать данные на скорости до 600 Мбит/с. Емкость аккумулятора составляет 2600 мА•ч, в оснащение входят разъем USB-C, модули Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac, NFC, GPS и GLONASS. Дактилоскопический датчик находится в нижней части фронтальной панели.

HTC U11 Life также получил боковые панели Edge Sense, которые позволяют управлять некоторыми функциями смартфона сжатием. В комплекте присутствуют наушники HTC USonic.

Цена новинка в США составляет 349 долларов.