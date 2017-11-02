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Представлен смартфон HTC U11+

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Теги: HTC

Источник: HTC

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В мае был выпущен флагманский смартфон HTC U11, а сегодня производитель представил улучшенную версию под названием HTC U11+.

HTC U11+ выглядит увеличенной по вертикали версией HTC U11, габариты новинки равны 158,5 x 74,9 x 8,5 мм при массе 188 г. Корпус устройства характеризуется степенью защиты IP68, смартфон доступен в цветах Ceramic Black, Amazing Silver и Translucent Black с полупрозрачной задней панелью.

Представлен смартфон HTC U11+

Шестидюймовый дисплей поддерживает HDR10 и расширенный цветовой охват DCI-P3, разрешение составляет 2880 х 1440 пикселей, экран занимает 78% лицевой панели. Боковые рамки не очень тонкие, но они тоньше, чем в HTC U11.

Компанию однокристальной системе Snapdragon 835 составляют 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флэш-памяти. В обоих вариантах есть слот для карт памяти microSD. Емкость аккумулятора составляет 3930 мА•ч, поддерживается технология быстрой зарядки Quick Charge 3.0.

12-мегапиксельная основная камера получила объектив с диафрагмой F/1,7, систему автофокусировки UltraSpeed, оптическую стабилизацию и сдвоенную светодиодную вспышку. Камера позволяет снимать видео в разрешении 4К и поддерживает звук высокого разрешения. Фронтальная широкоугольная (85°) камера имеет разрешение 8 Мп, а диафрагма объектива составляет F/2,0.

HTC U11+ является первым смартфоном производителя, который работает под управлением Android 8.0 Oreo из коробки с оболочкой Sense UI. Чувствительные с сжатию боковые панели (Edge Sense) остались, с их помощью можно запускать перечень контактов, любимых приложений и некоторые настройки.

Представлен смартфон HTC U11+

В HTC U11+ нет разъема 3,5 мм, в комплекте присутствуют наушники USonic с разъемом USB-C. Смартфон получил громкоговорители BoomSound, которые на 30% громче, чем в HTC U11.

В оснащение также входят модем Cat. 15 LTE (скорость загрузки данных достигает 800 Мбит/с), модули Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac, NFC, GPS и GLONASS.

Цена новинки в Европе составит 799 евро.

2 ноября 2017 Г.

12:20

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Представлен смартфон HTC U11+: Цена новинки в Европе составит 799 евро

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