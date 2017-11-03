На Amazon смартфоны iPhone X продают по цене несколько тысяч долларов

Стандартная цена смартфона iPhone X с 64 ГБ флэш-памяти на территории США составляет 999 долларов. Версия с 256 ГБ флэш-памяти доступна для заказа по цене 1149 долларов.
Продажи устройства начинаются сегодня, однако далеко не все желающие смогут найти их в магазинах в свободном доступе. Специально для решительно настроенных фанатов, которые не испытывают нехватки финансов и готовы порадовать себя любой ценой, сегодня активизировались перекупщики.
На сайте Amazonе уже можно найти достаточно много предложений по запросу iPhone X, вот только цена у перекупщиков гораздо выше. Например, один продавец предлагает 64-гигабайтную версию за 3499 долларов, а старшая версия доступна за 4499 долларов.
Тем временем Apple постепенно наращивает темпы производства смартфонов, обещая в ближайшее время выпустить на рынок огромную партию iPhone X. А при оформлении заказа на официальном сайте вы получаете извещение, что ждать отправки придется 3-4 недели, а не 5-6 недель, как это было еще несколько дней назад.