Apple увеличила объема производства iPhone X, период ожидания при оформлении заказа снизился до 3-4 недель

Ровно неделю назад мы сообщали, что при оформлении предварительного заказа на смартфон iPhone X пользователей предупреждали о долгом времени ожидания заказа.
На тот момент на официальном сайте говорилось, что возможность отправки заказа появится не раньше, чем через 5-6 недель. Сегодня смартфон поступает в продажу во многих странах мира, последние недели Apple активно старается нарастить темпы производства и, судя по всему, компании это неплохо удается.
В данный момент официальный сайт Apple сообщает, что период ожидания отправки iPhone X снизился до 3-4 недель. Если дело пойдет такими темпами, то Apple сможет уравнять предложение со спросом уже совсем скоро.
Глава компании Apple Тим Кук (Tim Cook), комментируя очереди в магазинах и большое количество желающих купить новинку, заявил следующее: «Мы отгрузим настолько много iPhone X, насколько это вообще возможно, в самое ближайшее время».