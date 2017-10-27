Оформившим предзаказ на iPhone X предлагают ждать смартфон 5-6 недель

Прием предварительных заказов на новый смартфон iPhone X открылся только сегодня в 10:01 по московскому времени, о чем мы сообщали утром.

Как и ожидалось, стартовая партия смартфонов оказалась небольшой, получить свои смартфоны 3 ноября, в день официального начала продаж, смогут немногие.

Теперь при оформлении предварительного заказа на официальном сайте говорится, что возможность отправки заказа появится не раньше, чем через 5-6 недель. Даже если вы очень постараетесь, то вряд ли сможете купить новый iPhone X раньше начала-середины декабря. Разве что переплатите за него перекупщикам.

Многие аналитики неоднократно говорили о том, что в свободной продаже iPhone X можно будет найти лишь в начале следующего года.

Apple же уверяет, что в магазинах 3 ноября будут смартфоны, вот только каким окажется процент тех, кто выстоит в очереди и сможет приобрести новинку, мы узнаем через неделю.