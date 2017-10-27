Сегодня начинается прием предзаказов на iPhone X

Сегодня в 10:01 по московскому времени начаинается прием предварительных заказов на смартфон iPhone X, шумиха вокруг которого не утихает последние месяцы.

Один за другим источники сообщают о проблемах на производстве, из-за которых в магазинах в первые дни должен наблюдаться сильнейший дефицит новинки. Сама Apple, по информации инсайдеров, снизила прогноз по поставкам iPhone X в этом году с 40 до 20 млн смартфонов.

На этой неделе Bloomberg опубликовал скандальное заявление о том, что якобы Apple ослабила требования к точности одного из компонентов камеры TrueDepth, чтобы нарастить объёмы производства iPhone X. Однако Apple уже опровергла эту утверждение, заявив, что, как и было сказано на презентации, iPhone X может ошибиться только в одном случае из миллиона.

Apple порекомендовала тем, кто хочет купить iPhone X в первый же день, занять очереди в магазины пораньше.

iPhone X будет доступен в цветах Silver и Black по цене 999 и 1149 долларов за версии с 64 и 256 ГБ флэш-памяти.

iPhone X поступит в продажу 3 ноября.