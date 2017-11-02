Правда, источник говорит о том, что новинка будет ориентирована на китайский рынок и пока неясно, появится ли она за его пределами. О стоимости данных пока тоже нет, но можно примерно ориентироваться на подобные гарнитуры, которые уже существуют на рынке.

Это самостоятельное устройство, основанное на SoC Snapdragon 835. Теперь же стало известно, что полноценный анонс новинки, название которой пока неизвестно (предположительно, Vive Standalone или Vive M), состоится 14 ноября во время конференции Vive Developer Conference в Пекине.

Ещё в середине лета компания HTC опубликовала рекламное изображение своей новой гарнитуры виртуальной реальности, которая отличается от Vive тем, что не требует подключения к ПК или смартфону.

Гарнитура VR компании HTC, основанная на Snapdragon 835, будет анонсирована 14 ноября

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