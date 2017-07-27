Представлена новая VR-гарнитура HTC Vive, оснащенная SoC Snapdragon 835, которая не требует наличия ПК или смартфона

Компания HTC представила новую версию гарнитуры виртуальной реальности HTC Vive, которая, в отличие от предшественника, не требует наличия ПК для работы. Смартфон ей тоже не нужен, это полностью самостоятельное решение, оснащенное мобильной платформой Snapdragon 835.

На данной стадии говорится, что устройство ориентировано на китайский рынок, однако со временем оно наверняка появится и в других странах мира.

Приложения виртуальной реальности на устройство можно будет загружать через магазин Viveport. Источники сообщают, что новая гарнитура HTC Vive будет вполне доступным устройством и урезанной в плане функциональности версией оригинальной гарнитуры.

Полноценный анонс состоится чуть позже, в продажу гарнитура поступит в этом году.