Опубликованы первые фотографии смартфона Xiaomi Redmi 5 Plus

Около недели назад мы публиковали первые фотографии смартфонов Xiaomi Redmi 5 и Xiaomi Redmi Note 5, которые должны быть анонсированы до 11 ноября, когда в Китае начнется крупнейшая распродажа.

Еще одним смартфоном, который попал в объектив шпионских камер, стал Xiaomi Redmi 5 Plus. По мнению источников, первым смартфоном из этой тройки, который появится на рынке, станет именно он.

В плане дизайна задней панели он будет напоминать прошлогодний Xiaomi Redmi Pro, смартфон получит сдвоенную камеру, модули которой будут расположены вертикально (их разрешение составит 12 и 5 Мп). Под камерой будут находиться вспышка и дактилоскопический датчик.

Дисплей новинки должен иметь диагональ 5,99 дюйма при разрешении 1080 х 2160 пикселей, в качестве однокристальной системы будет выступать Snapdragon 625 или Snapdragon 450. Объем ОЗУ при этом составит 4 или 3 ГБ соответственно.