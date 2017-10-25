Опубликованы первые фотографии смартфонов Xiaomi Redmi 5 и Xiaomi Redmi Note 5

Источники сообщают о том, что компания Xiaomi готовится выпустить сразу три смартфона в новом так называемом «полноэкранном» дизайне, который некорректно многие называют безрамочным.

Также в Сети появились первые фотографии смартфонов Xiaomi Redmi 5 и Xiaomi Redmi Note 5.

При взгляде на изображение Xiaomi Redmi 5 возникает вполне резонный вопрос — зачем немного уменьшать ширину рамок над и под дисплеем, при этом существенно увеличивая их по бокам? Если это попытка сделать бюджетную версию iPhone X, то она явно получилась не самой удачной.

Что касается Xiaomi Redmi Note 5, то смартфон выглядит куда более привлекательно. Фотография была сделана на камеру Xiaomi Mi6.

Еще одной новинкой, которая пока не засветилась на фотографиях, станет Xiaomi Redmi 5 Plus.

Источники говорят, что смартфоны будут выпущены в декабре.