Старшая из моделей Asus GeForce GTX 1070 Ti уже доступна для предзаказа по цене 510 долларов

Сегодня Nvidia анонсировала видеокарту GeForce GTX 1070 Ti и партнёры компании бросились представлять свои варианты. На сайте Asus таковых ещё не появилось, но карты уже есть на сайте Amazon.

Первая относится к линейке Turbo, то есть оснащается системой охлаждения турбинного типа, похожей на референсную СО. Две других относятся к линейке Strix и оснащены крупным охладителем с тремя вентиляторами.

Что интересно, базовые частоты у всех новинок идентичны и составляют 1683 МГц, что соответствует рекомендуемому значению. Память также у всех работает на референсной частоте в 8000 МГц. А вот максимальная частота в режиме Turbo у модели ROG-STRIX-GTX1070TI-8G-GAMING достигает 1721 МГц, а у ROG-STRIX-GTX1070TI-A8G-GAMING — 1759 МГц. Хотя мы прекрасно знаем, что все эти показатели весьма условны и у современных GPU Nvidia нет фиксированных частот кроме базовой.

Набор портов не отличается. Он включает DVI, HDMI 2.0 (x2) и DisplayPort 1.4 (x2). Длина первой карты равна 267 мм, а двух других — 297 мм. Все три новинки требуют подключения лишь одного восьмиконтактного разъёма дополнительного питания.

За младшую карту семейства Strix просят 500 долларов, а за старшую — 510 долларов. Подробностей о модели Turbo пока нет.