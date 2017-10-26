Продажи 3D-карт Nvidia GeForce GTX 1070 Ti начнутся 2 ноября

Представляя новинку, производитель отметил наличие пространства для разгона и тот факт, что партнеры по выпуску 3D-карт подготовили собственные варианты GeForce GTX 1070 Ti, разогнанные в заводских условиях. Среди тех, кто начнет их отгрузку 2 ноября, названы Asus, Colorful, EVGA, Gainward, Galaxy, Gigabyte, Innovision 3D, MSI, Palit, PNY и Zotac. Сама компания Nvidia предлагает референсный вариант Founder’s Edition. Он стоит $499.

Конфигурация GeForce GTX 1070 Ti включает 2432 ядра CUDA и 8 ГБ памяти GDDR5, работающей на эффективной частоте 8000 МГц. Пропускная способность подсистемы памяти равна 256 ГБ/с. Базовая частота GPU равна 1607 МГц, повышенная — 1683 МГц. Потребляемая мощность заявлена равной 180 Вт.

Компания Nvidia объявила о выпуске 3D-карты GeForce GTX 1070 Ti. Новая модель на архитектуре Pascal заняла место между GeForce GTX 1080 и 1070. Прием предварительных заказов уже начат. Продажи по всему миру стартуют 2 ноября.

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