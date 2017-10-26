Для удовлетворения заказов со стороны Apple компания LG Innotek наладила выпуск модулей камер во Вьетнаме

Источник сообщает, что компания LG Innotek собирается начать производство модулей камер, предназначенных для Apple, во Вьетнаме. Это примечательно тем, что станет первым случаем, когда LG Innotek будет производить данный тип продукции для Apple не в своей родной стране.

Строительство соответствующей фабрики уже завершено и компания на данный момент тестирует производственные линии. Выпускать LG Innotek будет модули основной камеры для iPhone.

До конца текущего года компания рассчитывает нарастить производственную мощность до 100 000 модулей в сутки, а поставки начнутся уже в следующем году. Новая фабрика LG Innotek понадобилась просто для того, чтобы удовлетворить заказы со стороны Apple. На данный момент на заводе в Гуми (Южная Корея) выпуском модулей камер для iPhone в режиме 24/7 занимаются семь производственных линий, однако теперь этого недостаточно.

Выпуск модулей камер приносит LG Innotek более половины выручки. Ожидается, что по итогам года компания выручит около 6,2 млрд долларов, из которых на модули придётся 3,54 млрд. И большая часть этих денег будет получена именно за счёт продажи Apple.