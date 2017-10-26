Несмотря на успешно завершённый квартал, акции AMD упали на 13,5%

Вчера компания AMD опубликовала отчёт по итогам третьего квартала 2017 финансового года, который, благодаря хорошим продажам CPU и GPU, оказался успешным, особенно на фоне аналогичного периода прошлого года.
Но даже тот факт, что чистая прибыль (71 млн долларов) сменила огромный убыток (406 млн долларов), не порадовал инвесторов. Итогом стало падение акций компании на 13,5%! На данный момент ценные бумаги AMD продаются по 12,33 доллара.
Причиной этого стал прогноз на текущий квартал, согласно которому AMD ожидает снижения выручки на 13-18% в квартальном выражении. Но стоит отметить, что сегодня ожидается анонс мобильных APU Ryzen, так что акции AMD снова могут вырасти в цене.