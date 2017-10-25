Благодаря продажам CPU и GPU компания AMD нарастила выручку и завершила прошлый квартал с чистой прибылью

Компания AMD опубликовала отчёт по итогам третьего квартала 2017 финансового года. Для начала отметим, что прошедшая четверть года оказалась для производителя успешной.

Чистый убыток в размере 406 млн долларов, который AMD получила годом ранее, сменился чистой прибылью в 71 млн долларов. Операционная прибыль составила 126 млн долларов, тогда как в третьем квартале прошлого года был зафиксирован убыток в 293 млн. Ну а выручка выросла с 1,31 до 1,64 млрд долларов.

Если рассматривать отчёт подробнее, то стоит отметить существенный рост выручки подразделения Computing and Graphics: с 472 до 819 млн долларов. Именно продажи CPU и GPU позволили AMD нарастить выручку, хотя на показатели прибыли повлияли и другие факторы. Компания также отмечает, что за год существенно выросла средняя цена продажи процессоров и видеокарт. Операционная прибыль данного подразделения составила 70 млн долларов, тогда как годом ранее были зафиксированы убытки в 66 млн долларов.

Подразделение Enterprise Embedded and Semi-Custom показало снижение выручки с 835 до 824 млн долларов, а операционной прибыли — со 136 до 84 млн долларов. Категория «Прочее», включающая определённые расходы и кредиты, не относящиеся к основным подразделениям, интересна тем, что операционные убытки составили 28 млн долларов, тогда как годом ранее были равны 363 млн. Это было связано с выплатами AMD в пользу компании GlobalFoundries в рамках договора о ежегодном обязательном объёме закупок пластин с кремниевыми чипами (Wafer Supply Agreement, WSA).