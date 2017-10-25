ПО AnTuTu указывает на то, что OnePlus 5T получит сдвоенную камеру с 20-мегапиксельными датчиками

Уже вряд ли стоит сомневаться в скором выходе смартфона OnePlus 5T. Основной его отличительной чертой станет дисплей 18:9, но будут и другие отличия.

К примеру, если верить данным AnTuTu, сдвоенная камера аппарата получит два датчика разрешением по 20 Мп, тогда как у актуальной ныне модели основной датчик имеет разрешение 16 Мп. Будем надеяться, что это не скажется негативно на качестве снимков.

Также ПО указывает на SoC Snapdragon 835, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Ясно, что будет и более доступная версия с 6 и 64 ГБ соответственно. Тестовый аппарат уже работал под управлением Android 8.0, так что этого же можно ожидать и от серийных образцов.

Напомним, последние слухи указывают на то, что новинка будет продаваться по цене 550 и 650 долларов. А ведь первая модель OnePlus предлагалась всего за 350 долларов.