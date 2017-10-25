Стартовал прием предварительных заказов на смартфон OnePlus 5T, который оценен в $549

Пока компания OnePlus продолжает хранить молчание по поводу своего грядущего смартфона OnePlus 5T, некоторые магазины, включая Oppomart, уже открыли прием предварительных заказов на новинку.

Судя по описанию, как мы и предполагали, OnePlus 5T получит точно такие же характеристики, что и OnePlus 5. Главными отличиями станут дисплей и чуть более емкий аккумулятор.

Емкость аккумулятора OnePlus 5 составляет 3300 мА·ч, а новинка получит аккумулятор емкостью 3450 мА·ч, при этом будет поддерживаться быстрая 20-ваттная зарядка.

Что касается дисплея, то речь идет о шестидюймовой панели AMOLED разрешением 2160 х 1080 пикселей, которая покрыта защитным стеклом Corning Gorilla Glass. Габариты корпуса новинки составят 157 x 75,4 x 7,25 мм при массе 164 г, тогда как предшественник имеет размеры 154,2 x 74,1 x 7,3 и весит 153 г.

Смартфон OnePlus 5 стоит 479 и 539 долларов в версиях с 64 и 128 ГБ флэш-памяти. Соответствующие версии OnePlus 5T будут предлагаются за 549 и 649 долларов.

Анонс новинки ожидается 5 ноября.