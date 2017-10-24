Процессорный охладитель Alpenföhn Ben Nevis Advanced стал крупнее, получил новый вентилятор и сохранил элемент Shock Killer Pole

Компания Alpenföhn пополнила ассортимент процессорных систем охлаждения кулером Ben Nevis Advanced. Это модификация модели Ben Nevis, но, в отличие от большинства других производителей, Alpenföhn не просто изменила цвет и вентилятор.

Новая версия крупнее и у неё больше тепловых трубок. По сути, это другая модель. Но нюансы именования нас интересуют мало. Нам интересно то, что Ben Nevis Advanced имеет габариты 130 х 74 х 159 мм при массе 630 г. Он рассчитан на процессоры с TDP 150 Вт.

Конструкция новинки включает четыре шестимиллиметровые тепловые трубки, алюминиевый радиатор и 130-миллиметровый вентилятор. Последний вращается со скоростью 500-1500 об/мин, создавая воздушный поток до 95,4 м³/ч при максимальном уровне шума в 25,8 дБА.

Отличительная черта оригинальной модели, металлический стержень Shock Killer Pole, осталась на месте. Этот элемент конструкции призван придать дополнительную жёсткость, уменьшить вибрации и сохранить устройство при транспортировке. Производитель предлагает Ben Nevis Advanced как в обычном исполнении, так и с настраиваемой подсветкой. Стоимость новинки составляет около 28 евро.