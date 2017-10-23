Спецификация MirrorLink стала стандартом ETSI

Организация Car Connectivity Consortium (CCC) и Европейский институт телекоммуникационных стандартов (ETSI) на днях объявили, что спецификация MirrorLink принята в качестве стандарта ETSI серии TS 103 544.
Напомним, разработанный CCC открытый стандарт MirrorLink позволяет «проецировать» приложения на смартфоне на экраны бортовой информационно-развлекательной системы автомобиля.
В разработке MirrorLink принимали участие многочисленные представители нескольких отраслей, включая автопроизводителей, поставщиков компонентов, производителей смартфонов и разработчиков приложений.
К достоинствам MirrorLink относится обеспечение доступа к мобильным приложениям с минимальным отвлечением водителя за счет использования голосового и сенсорного управления, а также органа управления в виде поворотной ручки.
По словам ETSI, поддержка MirrorLink уже есть в сотнях миллионов смартфонов и миллионах автомобилей. Предполагается, что добавление MirrorLink в список стандартов ETSI будет способствовать дальнейшему внедрению MirrorLink.