Процент выхода годных компонентов для Apple iPhone X увеличивается

Ссылаясь на представителей цепочки поставок компонентов для смартфонов Apple, сайт Digitimes утверждает, что процент выхода годных компонентов для модели Apple iPhone X удалось увеличить и сделать более стабильным. Результатом должно стать заметное увеличение объема поставок, начиная со следующего месяца.
Компания Foxconn Electronics, выступающая производственным партнером Apple, уже отгрузила первую партию устройств со своей китайской фабрики в Чжэнчжоу.
Напомним, в сентябре появилась информация, что Apple уменьшила объем заказов комплектующих для iPhone X в 2,5 раза. Тогда этот шаг объяснили не только неспособностью субподрядчиков обеспечить требуемые объемы поставок компонентов, но и желанием Apple понаблюдать за продажами моделей iPhone 8 и iPhone 8 Plus, чтобы скорректировать планы выпуска. Как выяснилось, в США смартфоны Apple iPhone 8 пользуются меньшим спросом, чем iPhone 7.
Продажи Apple iPhone X начнутся 3 ноября.