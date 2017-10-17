В США смартфоны Apple iPhone 7 пользуются большим спросом, чем iPhone 8

По данным магазинов, принадлежащих сотовыми операторам, в США смартфоны Apple iPhone 7 продаются лучше, чем недавно представленные модели нового поколения iPhone 8.
Обычно каждая следующая модель iPhone легко превосходила предыдущую по объему продаж, однако iPhone 8 является исключением.
Оператор AT&T сообщил, что в минувшем квартале желающих обновиться оказалась примерно на 900 000 человек меньше, чем год назад. Основной причиной назван слабый интерес к iPhone 8.
Покупатели предпочитают iPhone 7, поскольку не видят в iPhone 8 значительных улучшений. Такого мнения придерживается аналитик компании KeyBanc. Он же утверждает, что потребители ждут начала продаж модели iPhone X, чтобы выбрать ее или iPhone 8.
В США цены на Apple iPhone 8 начинаются с $699, на iPhone 7 — с $549. Модель iPhone X будет стоить от $999. Она поступит в продажу 3 ноября.