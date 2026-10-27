От «Короля и Шута» до BTS: что слушают геймеры в России ⁠ 3

Согласно исследованию RuStore и «VK Музыка», 71% мобильных геймеров слушают музыку ежедневно. При этом 49% участников опроса хотя бы раз находили новых исполнителей и композиции благодаря играм. Среди респондентов в возрасте 14–34 лет доля таких пользователей достигает 58%.

Главным источником музыкальных открытий остаются стриминговые сервисы — их выбрали 60% опрошенных. Социальные сети набрали 32%, платформы с короткими видео — 29%.

В музыкальных предпочтениях геймеров лидируют рок (44%) и поп (39%). Также популярны саундтреки (26%), электронная музыка и метал (по 24%). Среди исполнителей первое место занимает «Король и Шут». В пятёрку лидеров вошли «Ария», «Кино», Linkin Park и Rammstein. В десятке также оказались Radio Tapok, Imagine Dragons, BTS, Баста и Metallica.

Музыка влияет и на восприятие игрового процесса: 26% респондентов считают, что она добавляет азарта, а 23% — что усиливает атмосферу. При этом 24% постоянно включают собственные треки во время игры, ещё 24% делают это время от времени. Ещё 32% предпочитают играть без звука.

Самыми популярными жанрами мобильных игр стали головоломки и казуальные проекты — их выбрали 50% участников. Далее следуют приключения и квесты (27%), а также RPG (26%). Среди игроков 35–60 лет особенно востребованы головоломки: их предпочитают 65% респондентов этой возрастной группы.

В исследовании RuStore и «VK Музыка» приняли участие 1 000 мобильных геймеров в возрасте от 14 до 60 лет.