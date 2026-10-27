Ситуация с Nvidia GeForce RTX 5090 остаётся запутанной: официально производство не прекращали, но заказать карты становится всё сложнее

Вокруг возможного прекращения производства флагманской видеокарты Nvidia GeForce RTX 5090 вновь возникли вопросы.

Ранее компания опровергала слухи о снятии модели с производства, объясняя перебои ограниченными возможностями цепочки поставок и подорожанием памяти. Представительство Nvidia в Германии также заявляло, что производственные мощности ограничены, но компания продолжает прикладывать усилия для поставок ускорителя на рынок.

Источник изображения: ithome // Asus

При этом купить RTX 5090 через официальные каналы становится всё сложнее: во многих странах крупные розничные сети указывают, что видеокарта распродана. Немецкий оверклокер Der8auer сообщил со ссылкой на неназванного партнёра Nvidia, занимающегося выпуском видеокарт, что тот не получал официального уведомления о прекращении производства. Однако производитель больше не может заказывать комплекты, включающие графический процессор GB202 и 32 ГБ памяти GDDR7.

Таким образом, сообщения о возможной остановке выпуска пока не подтверждены официально, но трудности с заказом ключевых компонентов усиливают неопределённость вокруг дальнейших поставок RTX 5090.