Представлена бионическая рука Xiaomi нового поколения

Xiaomi раскрыла подробности разработки бионической руки нового поколения, предназначенной для гибких производственных процессов.

Инженеры пришли к выводу, что 21 степень свободы обеспечивает оптимальное сочетание функциональности и сложности конструкции. По данным Xiaomi, по сравнению с манипуляторами, имеющими от 6 до 15 степеней свободы, средняя успешность стабильного захвата выросла на 15–38%. При увеличении числа степеней свободы до 23 и более дополнительный эффект заметно сокращается.

В конструкции применена гибридная система с 26 электродвигателями: большинство механизмов приводятся в действие тросами, а пять степеней свободы используют прямой привод. Двигатели тросовой системы размещены в предплечье, благодаря чему сама кисть весит всего 324 г, что снижает инерцию и помогает ускорить реакцию манипулятора.

Решение также оснащено датчиком натяжения сухожилий, что позволяет точно контролировать усилие на кончиках пальцев и во время захвата; полное тактильное покрытие ладони включает 1500 точек считывания с разрешением 1 мм между пальцами и 2 мм на ладони, а тактильный модуль поддерживает замену и техническое обслуживание.

Также разработчики создали собственную модель прогнозирования температуры и применили ткань с эффективным теплоотводом. Конструкция рассчитана на энергопотребление до 100 Вт на одну руку.

Xiaomi позиционирует разработку как универсальный инструмент для точных манипуляций на производстве, однако сроки внедрения и перечень операций, которые робот сможет выполнять в реальных условиях, пока не уточняются.