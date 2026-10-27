Xiaomi выпустила крошечный и мощный фен с мотором на 110 000 об/мин

Компания Xiaomi начала продажи компактного фена Mijia High-Speed Hair Dryer Mini. Новинка оценена в 299 юаней в Китае, однако на старте ее можно приобрести за 199,7 юаня.

Источник изображения: ithome // Xiaomi

Устройство весит всего 270 г без учета кабеля питания, поэтому рассчитано не только на домашнее использование, но и на поездки, занятия спортом и повседневные сборы вне дома.

Фен оснащен миниатюрным бесщеточным двигателем, вращающимся со скоростью 110 000 об/мин. Воздушный поток достигает 62 м/с. Для ухода за волосами предусмотрена система двойной ионизации, сочетающая положительные и отрицательные ионы. По заявлению производителя, она помогает ухаживать за волосами и очищать кожу головы.

Пользователям доступны две скорости воздушного потока и четыре температурных режима, включая отдельный режим для детей. Устройство выпускается в трех цветах: розовом, фиолетовом и бежевом. Магнитная крышка фильтра воздухозаборника упрощает обслуживание, а встроенная стяжка позволяет аккуратно собрать кабель при хранении.