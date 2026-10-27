Обнаружен ещё один недостаток iPhone Duo: Apple лишила смартфон функции зрительного контакта в FaceTime

Владельцы складного смартфона iPhone Duo не могут включить функцию Eye Contact в FaceTime: соответствующая настройка отсутствует в меню устройства.

На проблему обратил внимание пользователь форума MacRumors, заметивший, что во время видеозвонков взгляд выглядит немного смещённым. Apple представила Eye Contact ещё в iOS 14. Эта функция на основе машинного обучения корректирует положение глаз собеседника в кадре, создавая впечатление, что пользователь смотрит прямо в объектив, а не на изображение человека на экране.

Источник изображения: macrumors // Apple

Отсутствие Face ID и камеры TrueDepth в iPhone Duo вряд ли объясняет ограничение: даже модели iPhone SE с Touch ID поддерживают Eye Contact. Одно из возможных объяснений связано с расположением внутренней фронтальной камеры под дисплеем. Она находится правее центра экрана, тогда как лицо собеседника обычно отображается ближе к середине. Поэтому программная коррекция взгляда может потребовать более сложных вычислений, чем на обычных iPhone, где расстояние между камерой и изображением собеседника невелико.

Дополнительные сложности создаёт складная конструкция устройства. Положение камеры относительно глаз пользователя меняется в зависимости от того, какой экран используется и насколько раскрыт смартфон. Apple уже ограничивает работу другой функции, связанной со взглядом, — Eye Tracking, предназначенной для управления устройством движениями глаз: на iPhone Duo она доступна только при полностью раскрытом корпусе. Компания пока не объяснила, почему Eye Contact отсутствует и планирует ли добавить эту возможность в будущих обновлениях программного обеспечения.

Тем временем первый складной смартфон Apple iPhone Duo начал продаваться в Китае дешевле официальной цены уже через несколько дней после выхода.

Скидки были объявлены на фоне появления информации о проблемах с дисплеем и программным обеспечением устройства.