Разрешение вырастет сразу в 4 раза. Новый смартфон Huawei Enjoy 100 Pro получит фронтальную камеру на 32 Мп

Huawei подтвердила, что смартфон Enjoy 100 Pro получит фронтальную камеру разрешением 32 Мп. Это заметное обновление по сравнению с Enjoy 90 Plus предыдущего поколения, оснащённым 8-мегапиксельным модулем с диафрагмой f/2.0.

Новинку представят 28 октября на мероприятии, посвящённом распродажам Double Eleven. В линейке она придёт на смену версии Plus, заняв место между базовыми моделями и более оснащёнными устройствами бренда.

Согласно опубликованному тизеру, Enjoy 100 Pro будет работать на однокристальной системе Kirin 8-й серии. Huawei также заявляет об усиленной защите корпуса от падений. На изображении показана задняя панель синего цвета с цветочным узором. Блок камер, судя по тизеру, объединит два модуля: основной на 50 Мп и дополнительный со сверхширокоугольной оптикой.

Пока Huawei не раскрыла остальные характеристики, включая параметры экрана, аккумулятора и стоимость устройства. Подробности о Enjoy 100 Pro компания обещает представить 28 октября.