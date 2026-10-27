Представлены карты памяти SanDisk Sentinel microSD для видеорегистраторов и камер наблюдения

Карты памяти SanDisk Sentinel microSD, ранее представленные в линейке Guardian, поступили в продажу.

Серия включает две специализированные версии: Dash Cam для автомобильных видеорегистраторов и Security Cam для систем видеонаблюдения. Каждая модель доступна с объёмом 32, 64, 128, 256 и 512 ГБ. Производитель предоставляет на накопители двухлетнюю гарантию.

Источник изображения: ithome // SanDisk

SanDisk Sentinel Dash Cam разработана для продолжительной непрерывной записи в условиях автомобильных поездок. Карта рассчитана на работу при высокой температуре и влажности и поддерживает сохранение видео с разрешением от Full HD до 4K UHD. Модель Security Cam предназначена для систем видеонаблюдения, в том числе уличных, которые должны функционировать круглый год. Она отличается устойчивостью к высоким температурам, воздействию воды и пыли, а также поддерживает запись видео в разрешении до 4K UHD.

В Китае обе версии предлагаются по одинаковым ценам: карта на 32 ГБ стоит 189 юаней, на 64 ГБ — 219 юаней, на 128 ГБ — 329 юаней. За накопитель объёмом 256 ГБ придётся заплатить 659 юаней, а за максимальные 512 ГБ — 1299 юаней.