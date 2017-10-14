Производительность Google Pixel 2 и Pixel 2 XL оценили в ПО Geekbench

Смартфоны Google Pixel 2 и Pixel 2 XL были представлены на прошлой неделе, но только сейчас их производительность была замерена при помощи популярного тестового пакета Geekbench.

Оба смартфона оснащены однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 835, поэтому они демонстрируют вполне ожидаемые результаты. В однопоточном тесте Pixel 2 и Pixel 2 XL по 1918 баллов, в многопоточном их результаты составили 6282 и 6316 баллов соответственно.

Нужно отметить, что абсолютными лидерами рейтинга Geekbench являются смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus, который набирают более 4000 и 10000 баллов в однопоточном и многопоточном тестах соответственно. Однако в реальных сценариях работы пользователи не заметят этого преимущества.

Многие выбирают смартфоны по другими критериям, например, по камере, которая лучше в Google Pixel 2, если верить рейтингу DxOMark.