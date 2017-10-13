Технология WD MAMR позволит создавать HDD объёмом до 40 ТБ

Неделю назад компания Western Digital представила первый в мире HDD объемом 14 ТБ. Такого значения удалось добиться использованием технологии черепичной магнитной записи и гермозоны с гелием.

Но эти технологии существуют уже достаточно давно и 14 ТБ — практически предельное значение объёма для HDD без существенного увеличения толщины. Но у Western Digital уже готово решение, которое позволит создавать в несколько раз более ёмкие накопители.

Компания представила технологию микроволновой магнитной записи (MAMR), которая, по расчётам самой WD, позволит создавать HDD объёмом до 40 ТБ! Такие накопители компания обещает к 2025 году, ну а первые модели нового поколения, рассчитанные на использование в ЦОД, выйдут уже в 2019 году. Правда, их объёмов WD пока не называет.

В основе технологии лежит некий генератор спинового момента (spin-torque oscillator), используемый для создания микроволнового поля, повышающего способность записи данных со сверхвысокой плотностью без ущерба надёжности. Производитель отдельно акцентировал внимание на том, что технология MAMR не сопряжена с новыми проблемами в области материаловедения, как в случае с HAMR (магнитная запись с подогревом).

Несмотря на всю инновационность, для большинства пользователей это не имеет особого смысла, ведь даже сейчас, спустя шесть лет после появления первых HDD объёмом 4 ТБ, такие накопители практически не пользуются спросом у обычных потребителей, не говоря уже о более объёмных моделях. Так что удел сверхобъёмных HDD с технологией MAMR — центры обработки данных и прочие подобные структуры, что, собственно, и отражено в пресс-релизе.