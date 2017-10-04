Компания Western Digital представила первый в мире HDD объемом 14 ТБ — HGST Ultrastar Hs14

Компания Western Digital сообщила о выпуске первого в мире накопителя на жестких магнитных дисках объемом 14 ТБ. Новинка представлена под маркой HGST и называется Ultrastar Hs14.

В накопителе корпоративного сегмента используется черепичная магнитная запись (второе поколение технологии SMR) и заполнение гермозоны гелием (четвертое поколение технологии HelioSeal). По сравнению с предшествующей моделью емкость накопителя увеличена на 40%, а скорость последовательной записи — более чем вдвое.

Немаловажно, что емкость увеличена не в ущерб надежности. Время средней наработки между двумя отказами заявлено равным 2,5 млн ч, а гарантийный срок составляет пять лет.

Устройства типоразмера 3,5 дюйма выпускаются в вариантах с интерфейсами SATA 6 Гбит/с и SAS 12 Гбит/с. Скорость вращения шпинделя равна 7200 об/мин, объем буфера — 512 МБ.

Накопители Ultrastar Hs14 уже доступны некоторым партнерам Western Digital в виде ознакомительных образцов. О сроках начала серийных поставок производитель не говорит.