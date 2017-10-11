Новая VR-гарнитура HTC может называться Vive Eclipse

Недавно в американском и европейском патентных бюро US Patent And Trademark Office и European Union Intellectual Property Office были зарегистрированы торговые марки, в которых упоминается еще неанонсированное устройство под названием HTC Vive Focus.

На тот момент источники заявили, что под таким названием компания HTC выпустит на рынок свою новую гарнитуру виртуальной реальности, которая не будет требовать для работы ни смартфона, ни подключение к компьютеру, как HTC Vive.

Теперь же в Новой Зеландии была зарегистрирована новая торговая марка HTC Vive Eclipse, в описании которой вновь упоминается устройство, надеваемое на голову пользователя с дальнейшей симуляцией виртуальной реальности.

Чем будут отличаться HTC Vive Eclipse и HTC Vive Focus друг от друга, мы можем пока лишь предполагать. Возможно, это лишь варианты названий впервые упомянутого летом полностью самостоятельного устройства для различных рынков.