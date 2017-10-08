Nikon D850 — первая камера, которую специалисты DxOMark оценили в 100 баллов

Специалисты DxOMark протестировали полнокадровую зеркальную камеру Nikon D850, высоко оценив качество изображения и другие качества устройства. Камера Nikon D850 оказалась первой камерой, получившей у DxOMark оценку 100 баллов.

На втором месте находится камера Sony a7R II, набравшая 98 баллов. Примечательно, что третье место тоже занимает камера Nikon — это модель Nikon D810, получившая 97 баллов. Такой же результат показала камера Sony Cyber-shot DSC-RX1R II.

К достоинствам D850 отнесена выдающаяся широта цветового и динамического диапазонов при базовой светочувствительности. В этой области изделие Nikon превосходит все остальные камеры. Более того, по словам экспертов DxOMark, камера D850 «по качеству изображения выступает в собственном классе».