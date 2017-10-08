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Звание «Смартфон года» в рамках Mobile Choice Consumer Awards получил Samsung Galaxy S8

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Источник: MobileChoiceUK

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На днях был опубликован очередной список победителей конкурса Mobile Choice Consumer Awards. Это рейтинг лучших устройств и компаний рынка IT, правда, с британским акцентом.

Несмотря на это, именно благодаря таким рейтингам можно улучшить своё понимание актуальных направлений и настроений рынка.

Mobile Choice Consumer Awards назвал своих победителей

К примеру, получение смартфоном Samsung Galaxy S8 звания «Смартфон года» и звания «Лучшая камера» вполне ожидаемо и, по сути, интереса не вызывает. Зато любопытным выглядит победитель номинации «Подключаемое устройство года». Им стал домашний голосовой ассистент Google Home. Это в очередной раз указывает на то, что подобные устройства в ближайшем будущем будут очень популярными и большинство крупных и не очень компаний рынка IT выпустят как минимум по одному такому продукту. В дальнейшем, вероятно, такие решения уступят место более универсальным устройствам, которые будут совмещать и функциональность домашнего голосового помощника, и ещё какую-то.

Немало номинаций нам вообще не интересны, так как они касаются каких-то локальных сервисов или операторов. Из остального же можно отметить, что лучшим бюджетным смартфоном (до £150) стал Moto E4, лучшим среднебюджетным — Honor 9. Этот же бренд выиграл в номинации «One To Watch», которую можно перевести как «Достойный внимания». Также жюри назвали Fitbit Charge 2 лучшим спортивным трекером активности, часы Apple Watch 2 выиграли в номинации «Лучшие умные часы», а Samsung стала лучшим производителем.

8 октября 2017 Г.

13:34

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