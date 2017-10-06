HP не будет развивать линейку корпоративных смартфонов Elite, так как Microsoft отказалась и от этого направления Windows 10 Mobile

Буквально пару недель назад в Сети появились слухи о прекращении продаж смартфона HP Elite x3, которые сам производитель быстро опроверг, утверждая, что устройство будет доступно до 2019 года включительно.

Однако, как оказалось, эти слухи всё же появились не на пустом месте. Как сообщает источник, HP действительно будет продолжать продавать и поддерживать Elite x3 до 2019 года, однако все планы, касающиеся дальнейшего развития данного направления, отменены.

Если ранее HP собиралась создать целую линейку подобных смартфонов, то теперь все эти намерения канули в Лету. Причина крайне проста: сама Microsoft не собирается развивать даже это направление Windows 10 Mobile. Напомним, в тот момент, когда компания наконец-то официально признала, что больше не будет заниматься данной ОС в потребительском сегменте, она продолжала уверять, что сконцентрирует все силы на корпоративном. HP, видимо, поверила обещаниям и выпустила Elite x3. Но, как это нередко бывает у Microsoft, всем этим обещаниям не суждено сбыться.

Соответственно, все те компании, которые сделали ставку на Windows 10 Mobile в своей структуре, могут смело начинать искать альтернативные варианты. Более того, кого, в виду всей этой информации, теперь заинтересуют смартфоны HP Elite x3 в следующие два года продаж, неясно.