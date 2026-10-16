Claude Code помог найти возможную экзопланету в архиве NASA: телескоп TESS проверит открытие

Павел Рабцевич обнаружил звезду, меркнущую на 2 часа каждые 3 дня, провёл 74 теста своей гипотезы через модель и добился включения цели в очередь наблюдений на ноябрь

Энтузиаст астрономии Павел Рабцевич использовал ИИ для анализа архивных данных NASA и, возможно, нашёл ранее неизвестную экзопланету. Он обратил внимание на звезду TIC 4206066, яркость которой регулярно снижалась примерно на 2 часа. Такая картина может указывать на транзит — прохождение планеты перед звездой. По предварительным расчётам, предполагаемая планета примерно в 1,4 раз больше Земли по радиусу и совершает оборот вокруг звезды за 3,18 суток. Сейчас это лишь кандидат: для подтверждения нужны дополнительные наблюдения.

Рабцевич проверял свою гипотезу с помощью Claude Code, OpenAI Codex и инструмента Jev. Он сопоставил данные из разных наблюдений и обнаружил повторяющиеся падения яркости. По его словам, ему удалось выявить 23 подобных события в трёх наборах данных TESS. Затем он провёл 74 проверки с помощью Claude Code, в том числе попросил ИИ-модель предсказать моменты снижения яркости на участках данных, которые предварительно скрыл от модели. По утверждению Рабцевича, прогнозы совпали с ожидаемым поведением звезды.

Однако регулярные колебания яркости сами по себе не доказывают существование планеты: их могут вызывать и другие астрономические процессы. Поэтому теперь гипотезу проверит телескоп TESS. Заявку на дополнительные наблюдения одобрили в рамках программы под номером 100. С 31 октября по 26 ноября аппарат должен измерять её яркость с интервалом в 2 минуты. Это позволит проверить, происходят ли предполагаемые транзиты в рассчитанные моменты.

Если новые данные подтвердят периодические падения яркости, то у гипотезы Рабцевича появится дополнительное обоснование. Но даже совпадение с прогнозом ещё не станет окончательным доказательством: астрономам потребуется исключить другие возможные причины сигнала. Пока что эта история показывает, как ИИ помогает разбирать огромные архивы космических наблюдений и проверять гипотезы, но не заменяет научного подтверждения открытия.