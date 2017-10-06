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Смартфоны Google Pixel 2 и Pixel 2 XL можно заряжать еще быстрее, чем при помощи комплектного ЗУ

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Теги: Google

Источник: Gizchina

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Пару дней назад компания Google представила свои новые флагманские смартфоны Google Pixel 2 и Pixel 2 XL, сообщив, что они поддерживают технологию быстрой зарядки.

Позже на официальном сайте появились сведения о том, что в комплект поставки будут входить 18-ваттные зарядные устройства, однако смартфоны можно будет заряжать еще быстрее. Google Pixel 2 и Pixel 2 XL поддерживают 27-ваттную быструю зарядку при помощи соответствующих зарядных устройств.

Напомним, iPhone X и iPhone 8 также поддерживают технологию быстрой зарядки. Их можно зарядить до 50% за полчаса, однако комплектные ЗУ для этого не подходят.

Смартфоны Google Pixel 2 и Pixel 2 XL можно заряжать еще быстрее, чем при помощи комплектного ЗУ

Сразу после анонса Google Pixel 2 и Pixel 2 XL были признаны лучшими камерофонами рейтинга DxOMark.

6 октября 2017 Г.

10:31

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