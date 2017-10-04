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Представлены смартфоны Google Pixel 2 и Pixel 2 XL

Теги: Google

Источник: Google

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Самыми интересными новинками на мероприятии Google, конечно, стали смартфоны Pixel нового поколения.

Собственно, о Pixel 2 и Pixel 2 XL многое было известно ещё несколько дней назад, так что нам остаётся лишь подвести итоги. Дизайн смартфонов ровно такой, какой был на многих утечках, попавших в Сеть за последние дни.

Google Pixel 2 и Pixel 2 XL отличаются формата экранов

Дизайн продолжает традиции прошлогодних моделей с разделённой по материалам задней крышкой. Старшая модель получила шестидюймовый экран, а младшая — пятидюймовый. Проблема лишь в том, что младшая модель оснащена экраном с классическим соотношением сторон.

Разрешение экрана Pixel 2 составляет 1920 х 1080 пикселей, а у Pixel 2 XL — 2880 х 1440 пикселей. В обоих случаях используются панели OLED, только для первого тип матрицы указан как AMOLED, а для второго — pOLED. Сердцем в обоих случаях служит SoC Snapdragon 835. Оперативной памяти 4 ГБ, а флэш-памяти — 64 либо 128 ГБ в зависимости от версии.

Google Pixel 2 и Pixel XL 2 отличаются формата экранов

Появилась поддержка Always-On Display, причём у Pixel внизу может отображаться название музыкальной композиции, которая проигрывается в данный момент. Также Google обновила лаунчер, немного видоизменив его внешний вид и добавив некоторые функции.

Как и ожидалось, в новых Pixel появилась технология чувствительных к сдавливанию граней, взятая у HTC U11. А вот отказ от разъёма для наушников многих не обрадует, хотя, чем быстрее все производители откажутся от него, тем быстрее отрасль полностью перейдёт на беспроводные наушники, по крайней мере, в этом сегменте.

Google Pixel 2 и Pixel XL 2 отличаются формата экранов

Основная камера у новинок имеет разрешение 12 Мп. Размер пикселя составляет 1,4 мкм, а максимальная диафрагма — F/1.8. Несмотря на отсутствие второго датчика, новые смартфоны умеют снимать в портретном режиме с размытием заднего фона. В новой камере к уже присутствующей у прошлых Pixel цифровой стабилизации добавилась ещё и оптическая. Также появились «живые фото» Motion Photo, аналогичные Live Photo на iOS. Кроме того, новые Pixel — первые смартфоны с поддержкой Google Lens. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.

Google Pixel 2 и Pixel XL 2 отличаются формата экранов

Ёмкость аккумуляторов составляет 2700 и 3520 мА•ч для младшей и старшей моделей соответственно. Конечно, поддерживается технология быстрой зарядки. Также стоит отметить наличие порта USB-C 3.1 и защиты от воды (IP67).

Младшая модель доступна в трёх цветовых вариантах, а старшая — в двух. Само собой, в качестве ОС выступает Android 8.0. Pixel 2 обойдётся покупателям в 650 и 750 долларов, а Pixel 2 XL — в 850 и 950 долларов.

4 октября 2017 Г.

20:46

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