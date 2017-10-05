Subal принимает предварительные заказы на подводный бокс для камеры Nikon D850

В онлайновом каталоге компании Subal появился бокс для подводной съемки, предназначенный для полнокадровой зеркальной камеры Nikon D850. Дату начала поставок новинки производитель не называет, но уже принимает предварительные заказы.

Алюминиевый бокс стоимостью 3490 евро (без НДС) обеспечивает возможность съемки на глубинах до 80 м. Опционально можно заказать вариант, рассчитанный на погружения на глубину до 120 м. Он будет на 228 евро дороже. Производитель предупреждает, что в этом варианте кнопки нажимаются с большим усилием.

По умолчанию изделие окрашено в серебристый цвет. За дополнительные 300 евро к цене производитель может окрасить корпус в белый, желтый, красный, синий или черный цвет.

Бокс совместим с фирменными портами для объективов, подходящими для огромного количества объективов Nikon, Sigma, Tamron и Tokina (порты приобретается отдельно).

Без порта для объектива и других принадлежностей бокс весит 2 кг. Он обеспечивает камере плавучесть, близкую к нейтральной.