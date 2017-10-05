Google предлагает переходник с USB-C на аудиоразъём за 20 долларов

Компания Google, которая в прошлом году немного посмеялась над отсутствием аудиоразъёма у новых iPhone, в смартфонах Pixel 2, как известно, этот самый аудиоразъём убрала.

Спорить о таком стремлении производителей можно очень долго, но тут нет единой правды. Однозначно можно сказать две вещи. Во-первых, для большинства пользователей достаточно качества среднебюджетных беспроводных наушников, а во-вторых, чем активнее производители будут отказываться от разъёма для наушников у смартфонов, тем быстрее отрасль полностью перестроится.

Но пока этого не произошло, Google кладёт в комплект с новыми Pixel переходник с USB-C на разъём 3,5 мм. Кроме того, Google предлагает отдельно приобрести адаптер, который при подключении к USB-C предоставит не только аудиоразъём, но и «сохранит» этот самый порт USB-С. Такой адаптер, в лучших традициях Apple, оценивается в 50 долларов. Решение весьма специфическое и нужное далеко не всем, но теперь оно есть и его можно купить.

Кроме того, тот самый переходник с USB-C на аудиоразъём тоже при необходимости можно будет купить отдельно за 20 долларов. К примеру, в случае потери комплектного либо для другого смартфона.