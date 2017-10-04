Настольные процессоры Intel Pentium с ноября будут называться Pentium Gold

Компания Intel решилась на весьма неожиданный ребрендинг. Как сообщается, настольные процессоры Pentium поколения Kaby Lake, которые уже достаточно давно присутствуют на рынке, начиная со 2 ноября будут называться несколько иначе.

Они получат имя Pentium Gold по примеру CPU Xeon нового поколения. Сами модельные номера не изменятся. Весьма странно то, что в документе Intel в качестве переименованных значатся лишь три модели: G4560, G4620 и G4600.

Источник утверждает, что обновлённое название поможет потребителям различать настольные и мобильные модели Pentium, хотя такое объяснение выглядит крайне странным, ибо в таком случае необходимо аналогичным образом переименовать вообще все настольные CPU.

Но процессоры Pentium по каким-то причинам в этом вопросе стали особенными, так как новое «атомное» поколение Gemini Lake также получит не просто модели Pentium, а Pentium Silver.

Возможно, это лишь первый шаг и в дальнейшем Intel действительно возьмётся за переименование прочих семейств своих процессоров.