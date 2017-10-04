Новые изображения позволяют сравнить дизайн и габариты Huawei Mate 10 Pro и Mate 9

Мы уже публиковали официальные изображения нового смартфона Huawei Mate 10 Pro, который должен быть представлен только через пару недель в Мюнхене.

Теперь же в китайской социальной сети Weibo опубликовали новые изображения, которые позволяют сравнить дизайн и габариты Huawei Mate 10 Pro и Mate 9.

В целом производитель сохранил концепцию дизайна задней панели, только блок камеры подсвечен отдельной цветовой вставкой на корпусе, а сами модули камеры не объединены в один блок.

Если же посмотреть на следующее изображение, то видно, что Huawei Mate 10 Pro имеет более вытянутый корпус. Это косвенно подтверждает слухи об использовании в новинке шестидюймового экрана с соотношением сторон 18:9.

Huawei Mate 10 и Huawei Mate 10 Pro станут первыми смартфонами, оснащенными однокристальной системой Kirin 970 с нейронным процессором (Neural Processing Unit, NPU). Цена старшей модели может составить 940 евро.